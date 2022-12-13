Сьогодні був дуже плідний день для України.

Маємо дуже хороші новини з Франції – сьогодні там відбулися дві конференції на підтримку України. Перший їхній результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму, і я дякую всім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі.

Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції, – Чехії, Іспанії, Швейцарії – про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей”, - сказав Зеленський.

Сьогодні президент брав участь в обох конференціях у Парижі. Перша стосувалася більшою мірою міждержавних відносин, другий форум був орієнтований на бізнес Франції.

Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні.

“Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти нашим партнерам. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям, зокрема через Фундацію Олени. І я вдячний усім французам за підтримку України – не лише політичну, не лише оборонну й санкційну, що життєво важливо. Але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини й ті гуманітарні можливості, які кожному й кожній дає сучасний світ”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також говорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, подякував за рішення щодо 18 млрд євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти зберігати соціальну стабільність. Також Володимир Зеленський повідомив, що готується до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня.

“Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування”, - підкреслив голова держави.

Президент нагадав, що сьогодні підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК. Ця історія завершилась, але історія реформ триває навіть під час такої війни.

Нагадаємо, обсяг плану швидкої відбудови України охоплює понад 50 тисяч обʼєктів в 11 областях і більш ніж 12 млрд євро.