Поліцейські виявили на Харківщині підозрюваного у співпраці з окупантами

Співробітники поліції виявили у Балаклії Харківської області чоловіка, котрий підозрюється в тому, що транслював російську пропаганду через гучномовці.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації міста Балаклія 43-річний чоловік добровільно надав згоду на призначення його на посаду "помічника начальника управління тимчасової цивільної адміністрації", - повідомили в поліції.

Правоохоронці уточнили, що чоловік здійснював керівництво та контроль за облаштуванням і підключенням у місті гучномовців, через які транслювалась російська пропаганда.

За даним фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці заочно повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

В Ізюмському районі Харківської області співробітники поліції заочно повідомили про підозру "народним поліцейським", котрі добровільно співпрацювали з окупантами.