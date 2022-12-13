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95% військової техніки відновлюють на лінії зіткнення або в "сірій" зоні, - Укроборонпром

Це - ремонти різної складності, просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі.

95% військової техніки відновлюють на лінії зіткнення або в "сірій" зоні, - Укроборонпром
Фото: Скріншот відео

Виїзні ремонтні бригади державного концерну "Укроборонпром" відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або в "сірій" зоні.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

"Виїзні ремонтні бригади відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або у «сірій» зоні. Це ремонти різної складності, просто неба, за будь-якої погоди, вдень та вночі. Особистий рекорд рембригади на цьому відео - сім відновлених машин за добу трьома особами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади відновлюють як українську, так і російську трофейну техніку.

Часто у трофейних зразках бронетехніки наші військові знаходять награбовані росіянами речі: пилососи, чайники, кавоварки.

Нагадаємо, німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000", які ЗСУ використовують на війні з РФ, ремонтують у Литві.

 

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