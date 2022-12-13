Росіяни завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Упродовж доби російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також рашисти здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначили, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 13 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

на Сіверському та Слобожанському окупанти обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині;

на Куп’янському обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині;

на Лиманському загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському росіяни обстріляли позиції Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області;

на Авдіївському окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському росіяни завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому та Херсонському рашисти продовжують обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове Херсонської області та Херсон.

У Генштабі також повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, в Херсоні від обстрілів окупантів найбільше страждає Корабельний район міста.

За інформацією розвідки, Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.