Італія постачатиме зброю Україні, - міністр оборони

Італія постачатиме зброю Україні до того часу, поки не почнуться мирні переговори з Росією.

Про це сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні неодноразово обіцяла продовжувати надавати підтримку Україні, незважаючи на тертя всередині її правої коаліції та розділення громадської думки щодо постачання зброї.

"Я усвідомлюю, що військова допомога рано чи пізно має закінчитися, і закінчиться вона тоді, коли розпочнуться мирні переговори, на які ми всі сподіваємося. Безперечно, ми всі хочемо миру, але цієї мети не можна досягти без надання допомоги країні, яка зіткнулася з односторонньою агресією з порушенням міжнародного права", - сказав міністр Крозетто.

Раніше цього місяця кабінет міністрів країни прийняв ухвалу, що дозволяє Італії продовжувати постачати Україні зброю протягом усього наступного року, не запитуючи офіційного схвалення парламенту на кожну нову поставку.

Крозетто належить до правої партії "Брати Італії" нової прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, яка є прихильницею України. Двоє інших ключових членів владної коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, – більш неоднозначні, оскільки обидва мають історичні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.