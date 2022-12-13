Росія при масованому обстрілі використовує українські крилаті ракети Х-55, – розвідка

Українські ракети задіюють як приманку, щоб змусити застосувати проти них ППО.

Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.

Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

"Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу", – зазначив він.

Скібіцький розповів, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО.

"Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", – пояснив він.

"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", – додав представник розвідки.

Нагадаємо, 62% російських ракет окупанти випустили по цивільному населенню. За даними американського військового високопосадовця, зараз росіяни вже почали використовувати боєприпаси 40-річної давнини.