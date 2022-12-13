Росія обстріляла Чернігівську область, вдарила по Дніпропетровській і вбила мирних у Гірнику і Херсоні

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

По Чернігівській області вночі ворог стріляв із САУ. Під удар потрапила територія Семенівської громади, що в Новгород-Сіверському районі. Без втрат та руйнувань, повідомили в ранковому зведенні від ОВА.

Також росіяни били і по прикордонню Сумської області. За минулу добу було зафіксовано 38 ударів. Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад: у Краснопільськ, Великописарівській, Середино-Будській. Внаслідок обстрілів вчора ввечері по околиці міста Середина-Буда пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Харківській області вночі ворог завдав ракетного удару системою С300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Будівля повністю зруйнована. Потерпілих немає. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Жовта Круча, Червоне, Степове, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Полтавка, Мала Токмачка. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російських окупантів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали. У Нікополі та Червоногригорівській громаді понівечені приватні, адміністративні будівлі, господарські споруди, пошкоджені електромережі. У Марганецькій громаді наслідки удару з’ясовуються.

На Луганському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Червонопопівки і Білогорівки. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, зокрема, на Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії від росіян зазнали райони Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки та Макіївки. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли Білогорівки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

У Донецькій області впродовж ночі були обстріли позицій та околиць громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку, Північне, Південне, Шумів, Дружба, Магдалинівка та Залізного. Під постійним вогнем Авдіївка. На ранок були обстріли старої частини міста з системи РСЗВ "Град". По лінії оборони навколо міста – поодинокі прильоти по позиціях. Вчора вдень були обстріли міста Гірник Ураганами. Загинули двоє мирних загиблих, 12 поранені. Обстріли Соледарської громади, зокрема с.Яковлівка, с.Бахмутське, с.Роздолівка, с.Васюківка. Пошкоджено ЛЕП.

Не припиняються обстріли Бахмута. Вчора надійшло повідомлення, що повністю вигоріло приміщення Бахмутського індустріального коледжу. Крім того, співробітники ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася в житловому будинку з другого по шостий поверх, по вул. Чайковського. Мінометним обстрілом пошкоджена будівля, дитячий майданчик Центр молоді. За минулу добу на Донеччина: троє загиблих, 17 поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдавав ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Також вчора о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади, в результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без постраждалих.

У Херсонській області ворог здійснює масовані обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктіві, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура. За інформацією ГШ ЗСУ, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Минулої доби у Херсоні вороги атакував мікрорайон ХБК. Відомо про 15 постраждалих, трьох загиблих. Також були обстріли мікрорайону Острів. Кількість постраждалих уточнюється. Внаслідок артилерійського удару росіян пошкоджені будинки у мікрорайоні Таврійському, автівки на парковці та газогін. За попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені. Крім того, окупанти завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок, внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. ДСНС вилучили та знешкодили 157 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що влада закликає херсонців евакуюватися через невпинні ворожі обстріли. Росіяни бʼють по правобережжю області, з якого вони відступили.

Обстріл Гірника, про який повідомила Донецька ОВА, відбувся вчора вдень. Ворог відкрив вогонь по центральній частині міста касетними боєприпасами і "Ураганом".