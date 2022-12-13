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Росіяни вночі вдарили ракетами по Купʼянську

Снаряди влучили в адміністративну будівлю, поранених немає. 

Росіяни вночі вдарили ракетами по Купʼянську
Обстріл Купʼянська
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Уночі російські війська вдарили ракетам по Купʼянську. Снаряд С300 влучив у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого почалася пожежа на площі 400 метрів кв.

Будівлю повністю зруйновано, потерпілих немає. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм.

Однак поранень зазнав чоловік, що їхав у машині. 

"Сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську,  отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", – повідомив Синєгубов. 

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби окупанти, крім Купʼянського району, били по Харківському, Вовчанському і Ізюмському. Ворог обстрілює прикордонні населені пункти. 

"На Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих", – зазначив Синєгубов. 

Процес розмінування продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, за неділю російські війська обстріляли 12 населених пунктів Харківської області. Купʼянський напрямок потерпає найбільше. 

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