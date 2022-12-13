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Дезінформація від пропагандистів РФ: “поляки – за Україну, але проти українців”

“У Польщі … вивчалося ставлення поляків до українців, які “понаїхали”.

Дезінформація від пропагандистів РФ: “поляки – за Україну, але проти українців”
Фото: dnipro.tv

Telegram-канали ворога повідомили, що віцеканцлер Австрії Гайнц Штрахе на мітингу у Відні звинуватив Європейський Союз та ЦРУ в ескалації конфлікту в Україні.

“2014 року “відбулася революція в Україні”, в організації якої було активно задіяно ЦРУ. Як наслідок почався конфлікт, під час якого загинули понад 10 тисяч осіб в Донецьку та Луганську”, – цитує їх Центр протидії дезінформацїі при РНБО.

ЗМІ РФ розповсюджують фейк, що :на території Бериславського машинобудівного заводу співробітники СБУ розстріляли 20 мирних громадян та колишніх правоохоронців Берислава”.

Мешканців Херсонської області нібито розстріляли за те, що вони “співпрацювали з РФ влітку”.

Окрім того, пропагандисти РФ дезінформують, що “в Польщі … вивчалося ставлення поляків до українців, які “понаїхали””. 

“Висновок відображено у заголовку доповіді: “Поляки – за Україну, але проти українців”. Загалом відбито і суть політики Польщі: за Україну без українців”, – заявляють вони.

Нагадаємо, розвідка РФ розповсюджує дезінформацію, що “Польща готує обґрунтування претензій на Захід України”.

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