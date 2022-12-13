Російські телеграм-канали повідомляють з посиланням на місцевих жителів про вибухи у місті Клинці та у селищі Климово прикордонної Брянської області РФ.
У Клинцях, яке розташоване за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, вибух стався, ймовірно, у районі військової частини.
Як пише BBC, там дислокований мотострілковий полк окупантів.У Климові, яке розташовано приблизно за 30 км від українського кордону, розташований військовий аеродром. Там перебуває багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати і кого вивезли із полігону у білгородському селищі Солот.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті зруйновано міст, який з’єднував його із селом Костянтинівка. Саме через цей міст окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.