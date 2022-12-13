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Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Брянській області

Йдеться про місто Клинці та селище Климово.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у Брянській області
Фото: t.me/chubarov_refat

Російські телеграм-канали повідомляють з посиланням на місцевих жителів про вибухи у місті Клинці та у селищі Климово прикордонної Брянської області РФ.

У Клинцях, яке розташоване за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, вибух стався, ймовірно, у районі військової частини. 

Як пише BBC, там дислокований мотострілковий полк окупантів.

У Климові, яке розташовано приблизно за 30 км від українського кордону, розташований військовий аеродром. Там перебуває багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати і кого вивезли із полігону у білгородському селищі Солот.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті зруйновано міст, який з’єднував його із селом Костянтинівка. Саме через цей міст окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.

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