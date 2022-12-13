Російські телеграм-канали повідомляють з посиланням на місцевих жителів про вибухи у місті Клинці та у селищі Климово прикордонної Брянської області РФ.

У Клинцях, яке розташоване за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, вибух стався, ймовірно, у районі військової частини.

Як пише BBC, там дислокований мотострілковий полк окупантів.

У Климові, яке розташовано приблизно за 30 км від українського кордону, розташований військовий аеродром. Там перебуває багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати і кого вивезли із полігону у білгородському селищі Солот.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті зруйновано міст, який з’єднував його із селом Костянтинівка. Саме через цей міст окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.