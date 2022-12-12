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Києву не вистачає більше третини об'ємів споживання електроенергії, - Коваленко

З наявного об'єму електроенергії у Києві майже 40% йде на критичну інфраструктуру. 

Києву не вистачає більше третини об'ємів споживання електроенергії, - Коваленко
Фото: EPA/UPG

В столиці й досі не вистачає значної кількості електроенергії. При цьому з наявного об'єму майже 40% йде на критичну інфраструктуру.  

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. 

“Третій день Київ живе у нових графіках відключень, колеги з мереж тестують їх. Світла наче стає потроху більше, а годин з можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають - обмеження на місто лишається значним, більше ніж третина споживання”, - написав Коваленко.

Він також повідомив, що Yasno зробили декілька локацій для того, щоб спеціалісти були завжди на зв'язку, навіть при повітряних тривогах і відключеннях світла. Крім того, все програмне забезпечення перевели в “хмару”.

Втім, якщо весь будинок одночасно дзвонить сповістити про проблему чи аварію, це створює проблему для контакт-центру. Тому краще спитати ЖЕК чи ОСББ, чи зв‘язувалися вони з компанією - у них є свої канали для подачі заявок.

Нагадаємо, у Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.

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