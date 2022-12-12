Окупанти у Мелітополі погрожують заборонити гривню з 1 січня

У Мелітополі окупанти наполягають на тому, щоб жителі міняли свої гривні на рублі. Але неодноразово траплялися ситуації, коли російські гроші були фальшивими.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив під час брифінгу, інформує ZN.ua.

"Росіяни закликають мешканців повністю відмовитися від гривні - кажуть, що із 1 січня вона не буде ходити. Тому приблизно місяць тому розпочали обмінний процес. Що стосується купюр старих зразків - то не лише це правда: місяць тому ми говорили, що у своїх банках вони почали видавати фальшиві рублі", - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Приморську Запорізької області по місту розклеїли оголошення з повідомленням, що власники майна мають звернутись в російську "адміністрацію" по документи, або майно визнають таким, що не має власника та відберуть.