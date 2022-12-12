Не буде переговорів з Росією без України, - Штайнмаєр

Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з Росією за спиною України.

Таке переконання висловив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою після їхніх переговорів у Берліні 12 грудня, повідомляє Укрінформ.

«Не буде переговорів без України та проти України», – запевнив Штайнмаєр, додавши, що це є позицією США та європейських партнерів.

Коментуючи нещодавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про надання Росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив «про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після завершення війни, але зовсім не як пропозицію для завершення війни».

«Тож не треба поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином зашкодити інтересам України», – заявив президент ФРН, додавши при цьому, що він не обговорював це особисто з Макроном.

Штайнмаєр також не бачать жодних розбіжностей у підходах у ЄС щодо питання притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, хоча визнає наявність різних підходів щодо питання, яка структура повинна цим опікуватися.

«Ми спільні в думці, що необхідно провести збір свідчень, доказів про злочини, які були скоєні, адже без доказів у подальшому не може бути судової процедури. Ми також згодні, що наразі мають бути створені відповідні структури, які можуть гарантувати у подальшому притягнення до відповідальності у суді», – сказав Штайнмаєр.

Раніше Штайнмаєр заявив, що наразі перемир'я між Україною та Росією неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.