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Штайнмаєр: Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані українські території

Президент Німеччини засудив масовані атаки РФ на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.

Штайнмаєр: Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані українські території
Фото: EPA/UPG

Перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.

Про це завив в інтерв'ю Deutsche Welle президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає РБК-Україна.

"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажання міжнародного права і захоплення земель — що все це буде дозволено", - сказав він.

Окрім того, президент Німеччини засудив масовані ворожи атаки на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.

Він зазначив, що такі обстріли є частиною воєнної стратегії РФ.

"Ми бачимо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться у військовій формі проти української армії. Але ми бачимо - і це стає помітніше, чим ближче до зими - жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - сказав Штайнмаєр.

Він також підкреслив, що ядерну зброю застосовувати у війні не можна.

Нагадаємо, станом на 11 годину ранку 29 листопада українські виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

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