Штайнмаєр: Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані українські території

Перемир'я між Україною та Росією наразі неможливе, адже під ним мається на увазі, що Росія залишить усі окуповані території собі.
Про це завив в інтерв'ю Deutsche Welle президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає РБК-Україна.
"Усі рекомендації укласти перемир'я зараз, звичайно, несерйозні, тому що перемир'я на даному етапі виправдало б несправедливість, яка вже сталася. Перемир'я зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповану територію. Це означає, що порушені кордони, зневажання міжнародного права і захоплення земель — що все це буде дозволено", - сказав він.
Окрім того, президент Німеччини засудив масовані ворожи атаки на мирне населення України та об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.
Він зазначив, що такі обстріли є частиною воєнної стратегії РФ.
"Ми бачимо не просто жорстоку, агресивну війну, яка ведеться у військовій формі проти української армії. Але ми бачимо - і це стає помітніше, чим ближче до зими - жорстоку атаку на критичну інфраструктуру і, звичайно, на мирне населення", - сказав Штайнмаєр.
Він також підкреслив, що ядерну зброю застосовувати у війні не можна.
Нагадаємо, станом на 11 годину ранку 29 листопада українські виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії. Дефіцит потужності наразі складає 30%.