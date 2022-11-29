"НАТО не відмовиться від підтримки України. Ми не відступимо", – Столтенберг

На саміті голів МЗС країн НАТО зосередяться на тому, щоб не дати Путіну перемогти.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 16 листопада 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відмовиться від підтримки України. На саміті голів МЗС у Бухаресті він закликав союзників надати Києву більше зимової підтримки, пише Reuters.

"НАТО продовжуватиме захищати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відступимо", – сказав Столтенберг.

Він додав, що "головна увага приділяється підтримці України і забезпеченню того, аби президент (Путін) не переміг".

Генсек НАТО наголосив, що єдиний спосіб отримати правильні умови для початку переговорів із Росією – це просування України на полі бою.

Міністри закордонних справ країн НАТО протягом двох днів обговорюватимуть нарощування військової допомоги Україні, зокрема систем ППО та боєприпасів, але також йтиметься про нелетальну допомогу.

Нагадаємо, 29-30 листопада в Бухаресті проходить саміт міністрів закордонних справ країн НАТО. Очікується, що США оголосять новий пакет підтримки України, спрямований на фінансування відновлення зруйнованої російськими ударами енергетичної інфраструктури.