ВООЗ перейменувала "мавпячу віспу" на "mpox", - Sky News

Всесвітня організація охорони вирішила перейменувати назву хвороби віспи мавп після отримання скарг про те, що її нинішня назва є "расистською та стигматизуючою".
Про це повідомляє Sky News.
Тепер нова назва віспи мавп - "mpox" (скорочено від monkeypox).
Зазначається, що "mpox" був запропонований організацією чоловічого здоров’я REZO. Її директор зазначив, що видалення зображень мавп допомогло людям серйозніше поставитися до надзвичайної ситуації.
Деякий час використовуватимуть і стару назву.
"Обидві назви використовуватимуться одночасно протягом одного року, поки "мавпяча віспа" буде поетапно припинено", - додають у ВООЗ.
За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 80 000 випадків захворювання, а також підтверджено вже 55 смертей від хвороби.
Раніше цього місяця вчені виявили, що передача хвороби може відбуватися за чотири дні до появи будь-яких симптомів.
Мавпяча віспа - це віспоподібне захворювання, подібне до натуральної віспи, з меншою летальністю та легшими симптомами.
Нагадаємо, раніше LB.ua повідомляло, яким чином передається віспа мавп, чим вона відрізняється від звичайної віспи, яка ситуація з вакцинами, наскільки хвороба небезпечна та чи може вона спричинити нову епідемію.