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ВООЗ перейменувала "мавпячу віспу" на "mpox", - Sky News

Звучали скарги, що її стара назва є "расистською та стигматизуючою".

ВООЗ перейменувала "мавпячу віспу" на "mpox", - Sky News
Фото: Marina Demidiuk/Shutterstock

Всесвітня організація охорони вирішила перейменувати назву хвороби віспи мавп після отримання скарг про те, що її нинішня назва є "расистською та стигматизуючою".

Про це повідомляє Sky News.

Тепер нова назва віспи мавп - "mpox" (скорочено від monkeypox).

Зазначається, що "mpox" був запропонований організацією чоловічого здоров’я REZO. Її директор зазначив, що видалення зображень мавп допомогло людям серйозніше поставитися до надзвичайної ситуації.

Деякий час використовуватимуть і стару назву.

"Обидві назви використовуватимуться одночасно протягом одного року, поки "мавпяча віспа" буде поетапно припинено", - додають у ВООЗ.

За даними ВООЗ, у світі зареєстровано понад 80 000 випадків захворювання, а також підтверджено вже 55 смертей від хвороби.

Раніше цього місяця вчені виявили, що передача хвороби може відбуватися за чотири дні до появи будь-яких симптомів.

Мавпяча віспа - це віспоподібне захворювання, подібне до натуральної віспи, з меншою летальністю та легшими симптомами.

Нагадаємо, раніше LB.ua повідомляло, яким чином передається віспа мавп, чим вона відрізняється від звичайної віспи, яка ситуація з вакцинами, наскільки хвороба небезпечна та чи може вона спричинити нову епідемію.

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