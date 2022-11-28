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Російський "Газпром" передумав обмежувати поставки газу Молдові

При цьому компанія натякнула, що може зробити це пізніше.

Російський "Газпром" передумав обмежувати поставки газу Молдові
Фото: EPA/UPG

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що поки не обмежуватиме подачу газу Молдові після того, як звинуватив Україну у крадіжці цього  газу.

Про це повідомила пресслужба "Газпрому".

Зазначається, що  компанія "Молдовагаз" "усунула порушення з оплати поточних поставок російського газу в листопаді. Раніше "Газпром" заявив, що в Україні нібито "осідає" частина призначеного для Молдови газу, і цю частину Молдова не оплатила.

Як наслідок, РФ пригрозила Молдові обмежити подачу газу через ГВС "Суджа" з понеділка, 28 листопада.

Тепер "Газпром" заявляє,  що отримав кошти за цей газ, тож вирішив не знижувати його подачу для транзиту в Молдову. При цьому компанія натякнула, що може надалі обмежити поставки газу в країну.

Нагадаємо, "Газпром" ппригрозив скоротити постачання газу до ЄС через Україну. Зокрема,  в компанії заявили, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередили, що обмежать обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.

Оператор ГТС України відповів, що "Газпром" грубо маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

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