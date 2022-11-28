У Китаї тривають масові протести через стратегію "нульового ковіду"

У Китаї протягом останніх трьох днів відбуваються масові акції протесту через стратегію нульового ковіду, що покликана побороти поширення вірусу шляхом суворих заборон. Мітинги були переважно мирними, у деяких містах відбулися сутички з поліцією.

Каталізатором суспільного невдоволення щодо суворих обмежень стало поширення інформації, що заходи з блокування у Шанхаї затримали пожежних, які їхали на виклик. Унаслідок тієї пожежі загинули десять людей, зазначило CNN.

Мешканці провінції вийшли на вулиці, тримаючи білі аркуші паперу як знак цензури, і вимагали дотримання своїх прав і свобод.

Серед мітингарів багато студентів – вони влаштували протести в студмістечках. Також мешканці ізольованих владою кварталів позносили барʼєри і вийшли на вулиці.

Протести такого масштабу є вкрай рідкісними для КНР, де правляча комуністична партія веде боротьбу з усіма незгодними. Однак через три роки від початку пандемії люди опинились на межі через постійні обмеження, обовʼязок робити тести на ковід та дотримуватися карантину, а також через погіршення цензури й обмежень власної свободи.

Посилення обмежень протягом останніх місяців у поєднанні з серією смертей, причиною яких вважають надмірно суворі заходи, загострили ситуацію.

У неділю ввечері масові протести охопили Пекін, Ченду, Гуанчжоу та Ухань, де тисячі жителів вимагали не лише припинення обмежень через COVID-19, але й політичних свобод.

У Пекіні сотні переважно молодих людей мітнгували в комерційному центрі міста до ранку понеділка. Невеликий натовп спочатку зібрався вздовж річки Лянма для вшанування пам’яті жертв пожежі в Сіньцзяні, а потім збільшився й зрештою пройшов Третьою кільцевою дорогою міста.

Люди скандували гасла проти нульового COVID-19, висловлювали підтримку затриманим протестувальникам у Шанхаї та закликали до більших громадянських свобод.

Стратегія "нуль-ковіду" була впроваджена напередодні XX зібрання Комуністичної партію Китаю, на якому Сі Цзіньпіна переобрали на третій термін. Перед цією подією влада намагалася стримати локальні спалахи вірусу, але партійні вказівки не дуже допомогли, зазначає російське бюро BBC.

Китай вирішив придушувати кожен спалах хвороби за рахунок значних обмежень. Навіть через одиничні випадки зараження локдаун запроваджували в цілих містах. Мешканцям заборонили виходити з будинків, впровадили перекриття районів, заборони на поїздки. Виходити на вулиці в районах обмежень не можна навіть за їжею: супермаркети не працюють, доставки немає.

У великому місті Ченду, де проживає 21 мільйон людей, усім заборонили виїзд. Для того, щоб сходити в магазин за продуктами, потрібна довідка про негативний тест на коронавірус. 5 вересня, коли там трапився землетрус, мешканці Ченду не могли врятуватись і вийти з багатоповерхівок, бо силовики заблокували прохід. Загинули 70 людей.