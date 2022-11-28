У Китаї за минулу добу зафіксували новий максимум заражень COVID-19

На фоні збільшення випадків зараження коронавірусом та масштабних протестів проти ковідних обмежень у світі різко падають ціни на нафту.

У Китаї за минулу добу новий максимум щоденних заражень коронавірусною інфекцією на тлі протестів проти урядових заходів протидії хворобі.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні у Китаї заявили, що зафіксували за добу 40 052 випадків COVID-19, проти 39 506 випадків напередодні", - йдеться у повідомленні.

На вихідних у низці китайських міст пройшли масштабні акції протесту, зокрема у Пекіні, Шанхаї, Ухані, Ланьчжоу. Також були зіткнення демонстрантів із поліцією.

Крім того, на фоні масштабних протестів та збільшення випадків зараження коронавірусом ціна на нафту станом на 28 листопада різко впала.

Нагадаємо, у Китаї протягом останніх трьох днів відбуваються масові акції протесту через стратегію нульового ковіду, що покликана побороти поширення вірусу шляхом суворих заборон.