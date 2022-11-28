Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
ГоловнаСвіт

У Китаї за минулу добу зафіксували новий максимум заражень COVID-19

На фоні збільшення випадків зараження коронавірусом та масштабних протестів проти ковідних обмежень у світі різко падають ціни на нафту.

У Китаї за минулу добу зафіксували новий максимум заражень COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Китаї за минулу добу новий максимум щоденних заражень коронавірусною інфекцією на тлі протестів проти урядових заходів протидії хворобі.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні у Китаї заявили, що зафіксували за добу 40 052 випадків COVID-19, проти 39 506 випадків напередодні", - йдеться у повідомленні.

На вихідних у низці китайських міст пройшли масштабні акції протесту, зокрема у Пекіні, Шанхаї, Ухані, Ланьчжоу. Також були зіткнення демонстрантів із поліцією.

Крім того, на фоні масштабних протестів та збільшення випадків зараження коронавірусом ціна на нафту станом на 28 листопада різко впала.

Нагадаємо, у Китаї протягом останніх трьох днів відбуваються масові акції протесту через стратегію нульового ковіду, що покликана побороти поширення вірусу шляхом суворих заборон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також