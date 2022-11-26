Смерть полковника Макея

Смерть полковника запасу Макея, як би кому не здавалося, є важливим сигналом для України. Його відхід означає, що у Лукашенка майже не залишилося можливості комунікувати із Заходом, зв'язок з яким забезпечував певним чином покійний Макей.

На 65 році життя раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей . Причину смерті, ймовірно, найближчим часом ми не дізнаємося, хоча Москва та Мінськ намагаються переконати, що глава МЗС РБ помер природною смертю. Спекулювати не будемо, втім той досвід, який спецслужби Росії та Білорусі мають в сфері ліквідації дипломатів, не можна залишати без уваги.

Фото: пресслужба МЗС РФ Володимир Макей

Дехто може розповідати, що Макей був важливою фігурою в тій системі, яку побудував Лукашенко, хтось може навіть згадати, що покійного главу МЗС РБ колись бачили наступником президента Білорусі. Усе це насправді немає жодного значення. Макей, як і будь-який білоруський чиновник, був ніким – він просто виконував забаганки Лукашенка, який завжди до певної міри залежав від Москви. Зараз ця залежність стала майже стовідсотковою.

Макей був тим, хто забезпечував комунікацію Лукашенка. І не важливо з ким – з Європою, Росією чи опозицією. Просто довгий час вважали, що ніхто з головою МЗС РБ не припинятиме діалогу. Так було до протестів 2020 року, коли проти Макея Захід запровадив санкції. Втім, він усе рівно продовжував бути ретранслятором позиції Лукашенка.

Останній намагався зробити так, щоби система працювала на нього, а не на Москву. Так Лукашенко забезпечував для себе можливість маневру. Що він для цього зробив? Нашпигував своїми людьми силові органи Білорусі та поставив на ключові державні посади зрозумілих собі людей з числа колишніх або чинних силовиків, одним з яких був полковник запасу Макей. Саме це допомогло режиму встояти під час протестних подій 2020 року.

Макей до певного часу міг комунікувати з білоруською опозицією, яка, варто сказати, пронизана агентами КДБ. Він був в стані вести перемовини з Європою, щоби та пом’якшила санкції проти режиму, що завжди дозволяло Лукашенку шантажувати Москву. Останнім часом саме Макей був тим, хто вів перемовини із Заходом щодо послаблення штрафних заходів щодо білоруського калійного виробництва в обмін на звільнення деяких опозиціонерів із в'язниць РБ.

Фото: EPA/UPG

Саме Макей нещодавно на майданчику Генасамблеї ООН провів десять зустрічей із іноземними чиновниками, пропонуючи, зокрема Сполученим Штатам, умови цього «бартеру». Через нього ж Лукашенко направляв сигнали Заходу щодо готовності комунікувати. Насправді ж йшлося про черговий обман: самопроголошений глава Білорусі хотів пом’якшити тиск з боку Європи та Сполучених Штатів з тим, щоби підвищити свою ціну на переговорах з Москвою.

Кремлю, який нещодавно виділив Лукашенку 105 млрд рублів на так звані програми імпортозаміщення (насправді на війну), вірогідно, набридла ця гра. Не потрібно навіть згадувати, що саме Макей оприлюднив засекречену інформацію про запровадження режиму контртерористичної операції у Білорусі (так званого аналогу «спецоперації»).

Покійний глава МЗС РБ, як і більшість білоруських чиновників, яких поставив до влади Лукашенко, відстоювали не інтереси Білорусі, а інтереси режиму, що дав їм можливість збагатитися. І цим багатством вони не хотіли ділитися з Москвою, яка в останні два роки в них поступово усе відбирала.

Фото: EPA/UPG

Після невдалої спроби повалення режиму Лукашенка російські чиновники у Білорусі, яких і так було чимало, здобули нові ключові позиції. Зараз такі люди, як держсекретар Радбезу РБ Олександр Вольфович (абсолютно зрозумілий Москві), керують ключовими процесами у державі.

Насправді важлива не смерть Макея, а перехід білоруської влади до рук Кремля. Колишній глава МЗС РБ був просто виконувачем забаганок Лукашенка. У останнього тепер майже не залишилося простору для маневру. І це багато про що говорить. Зокрема про те, що час позбавитися від ілюзій щодо того, що з Білоруссю можна про щось домовитися.