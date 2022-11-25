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Корея надасть Україні партію потужних генераторів

Також Корея направить до України міні-екскаватори.

Корея надасть Україні партію потужних генераторів
Фото: lifedon.com.ua

Південна Корея передає Україні партію з 20 генераторів. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко повідомив, що Україна отримає генератори  потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.

Генератори мають відправити до України чартерним авіарейсом 12 грудня.

“Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено”, - додав Пономаренко. 

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.

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