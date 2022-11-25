Корея надасть Україні партію потужних генераторів

Південна Корея передає Україні партію з 20 генераторів.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко повідомив, що Україна отримає генератори потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.
Генератори мають відправити до України чартерним авіарейсом 12 грудня.
“Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено”, - додав Пономаренко.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.