Корея надасть Україні партію потужних генераторів

Також Корея направить до України міні-екскаватори.

Південна Корея передає Україні партію з 20 генераторів.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко повідомив, що Україна отримає генератори потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z.

Генератори мають відправити до України чартерним авіарейсом 12 грудня.

“Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено”, - додав Пономаренко.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.