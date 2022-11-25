Німеччина планує визнати Голодомор в Україні геноцидом, - Spiegel

У підготовленій резолюції депутати Бундестагу ставлять Голодомор в один ряд із Голокостом.

Бундестаг наступної середи планує голосувати за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на проєкт резолюції.

Парламентарі від Соціал-демократів, Зелених, Вільної демократичної партії, а також Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.

Заява має бути обговорена і схвалена в Бундестазі в середу, 30 листопада.

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", - цитують проєкт документа у виданні.

В ньому зазначено, що насильницькою колективізацією радянське керівництво хотіло придушити селян та український спосіб життя, мову і культуру. Примусовий голод також був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості".

"Масові смерті від голоду не були наслідком неврожаю, а є відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним", - написали парламентарі у проєкті.

Вони зазначили, що Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу.

"До них відносяться Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, військові злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність" - йдеться у проєкті резолюції.

Депутати закликають федеральний уряд пам'ятати про жертв Голодомору та сприяти його міжнародному розголосу - наприклад, через освітні програми. Уряд також має протидіяти "будь-яким спробам запуску односторонніх російських історичних наративів". Крім того, парламентарі проводять лінію від минулого до сьогоднішньої війни і закликають до політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки України.

Нагадаємо, на цьому тижні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецьких партнерів "відкинути брехню Москви" і визнати Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українців, а парламент Молдови засудив його.