Кулеба закликав ФРН "відкинути брехню Москви" і визнати Голодомор геноцидом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецьких партнерів "відкинути брехню Москви" і визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це йдеться в його статті в німецькому виданні Welt.

"Нині найкращий час для визнання Голодомору німецьким Бундестагом. В Україні знову лихо. Черговий російський диктатор прагне знищити український народ. Світ вже не закриває очі, а ми не здаємося на милість агресора. Ми просимо допомогти Україні вистояти", – написав очільник української дипломатії.

Він подякував уряду ФРН і громадянам за підтримку, за те, що за вісім місяців від початку російської війни Німеччина ухвалила низку справді революційних рішень. Йдеться і про постачання зброї, і про розрив політичних, економічних та енергетичних зв’язків із Росією. Кулеба назвав це "свідченням вивчення уроків минулого".

Міністр підкреслив, що визнання Голодомору геноцидом зараз на часі як ніколи. Сьогодні весь світ бачить, як цинічно працює московська брехня і пропаганда, тож немає сенсу, відкинувши нову брехню, залишати у минулому стару неправду про "звичайний голод".

Кулеба підкреслив, що пам’ять про Голодомор, найкращим збереженням якої буде визнання Бундестагом цього геноциду, також допоможе кристалізувати політику Німеччини та ЄС щодо нинішньої загарбницької війни Росії. Він зауважив, що зараз знову чуються голоси, які закликають до діалогу з Путіним. Але діалог не працює тоді, коли на іншому боці столу – тиранія, яка вчиняє геноцид. Путінська Росія не шукає рішень, вона прагне вбивати та знищувати. На цьому етапі протиставити цьому можна лише силу, геноцид не зупинити напіврішеннями, бо компроміс між життям і смертю – це смерть.

"Його можна зупинити лише силою. Силою зброї, але також силою справедливості та правди. Лише зупинивши, обеззброївши та прогнавши агресора, можна сідати з ним за стіл переговорів", – написав міністр.

Крім того, Кулеба навів певні паралелі із сьогоденням.

"Сталін штучно зробив з неврожаю голод, а голод свідомо перетворив на зброю масового вбивства і направив її саме проти українців. Він хотів раз і назавжди розправитися з волелюбним народом, який становив загрозу його диктатурі", – зауважив глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що якщо на початку 1930-х у світі не було сили, яка щонайменше бажала б його зупинити, найменше, що світ може зробити зараз для жертв злочину – це сказати правду і назвати речі своїми іменами. Світ не зміг врятувати життя тоді, але може хоча би врятувати пам’ять про них.

"Саме тому ми закликаємо Бундестаг визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу вже зараз, у листопаді. Важливо не шукати розмиті формулювання. Це був геноцид і саме так його слід назвати – з поваги до пам’яті жертв та історичної справедливості", – наголошується у статті.

Міністр вважає, що визнання Голодомору геноцидом стане важливою частиною зусиль для досягнення справедливості. Як за злочини, скоєні 90 років тому, так і за злочини, які росіяни вчиняють на території України зараз. Це засвідчить, що ми вивчили уроки історії та не повторюємо помилок минулого.

Кулеба зазначив, що наш урок історії полягає в тому, що втрачаючи власну свободу та державу, ми стаємо беззахисними проти геноциду. Це одна з причин, чому сьогодні, коли новий російський диктатор прийшов знищувати наш народ у геноцидній війні, ми так відчайдушно боремося за своє право на існування. Ми знаємо, що на карту поставлені наші життя і життя наших дітей.

Шеф української дипломатії нагадав, що 26 листопада в Україні та світі пройдуть меморіальні заходи присвячені 90 роковинам трагедії Голодомору – геноциду українського народу, під час якого радянський тоталітарний режим на чолі зі Сталіним цілеспрямовано заморив голодною смертю мільйони українців. Він також повідомив, що жертви Голодомору є і в його сім’ї, отже для мільйонів це не просто події на сторінках архівних документів, цифри у висновках судових експертів чи імена в некрологах.

Десять місяців тому, ще до початку війни, під час свого першого візиту до Києва міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом з українським колегою відвідала Національний музей Голодомору. Разом вони поставили свічки за упокій душ його невинних жертв.

Петиція щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу лежить у Петиційному комітеті Бундестагу вже не перший рік.

Раніше Кулеба закликав заборонити російську телепропаганду через підбурювання до геноциду. Оскільки росіяни визнають, що б’ють по інфраструктурі для того, щоб створити людям нестерпні умови.