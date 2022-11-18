Експосла України в Німеччині призначили заступником голови МЗС

Указ про звільнення Мельника було підписано у липні цього року.

Кабмін призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла України в Німеччині.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України”. - написав Мельничук.

Крім того, Кабмін звільнив Василя Володіна з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України.Тимчасово виконання обов’язків держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України покладено на Анатолія Касіяника.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський звільнив дев'ятьох українських послів, серед них був і посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник.