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Експосла України в Німеччині призначили заступником голови МЗС

Указ про звільнення Мельника було підписано у липні цього року.

Експосла України в Німеччині призначили заступником голови МЗС
Андрій Мельник
Фото: DW

Кабмін призначив заступником міністра закордонних справ України колишнього посла України в Німеччині.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником Міністра закордонних справ України”. - написав Мельничук. 

Крім того, Кабмін звільнив Василя Володіна з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України.Тимчасово виконання обов’язків держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України покладено на Анатолія Касіяника.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський звільнив дев'ятьох українських послів, серед них був і посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник.

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