Ілон Маск відновив акаунт Дональда Трампа у Twitter

“Народ сказав своє слово”.

За результатами опитування користувачів соціальної мережі Twitter Ілон Маск вирішив відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

“Народ сказав своє слово. Трамп буде відновлений. Голос народу – голос Божий”, – йдеться у повідомленні.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

За словами Маска, рішення відновити Дональду Трампу доступ у Twitter підтримали 51,8% опитаних, проти висловилися, 48,2%.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, 28 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що придбав Twitter і запевнив рекламодавців, що cоцплатформа залишиться безпечним місцем для їхніх брендів.

Акаунт Дональда Трампа був заблокований після атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.