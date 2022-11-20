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Ілон Маск відновив акаунт Дональда Трампа у Twitter

“Народ сказав своє слово”.

Ілон Маск відновив акаунт Дональда Трампа у Twitter
Фото: EPA/UPG

За результатами опитування користувачів соціальної мережі Twitter Ілон Маск вирішив відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

“Народ сказав своє слово. Трамп буде відновлений. Голос народу – голос Божий”, – йдеться у повідомленні.

 

За словами Маска, рішення відновити Дональду Трампу доступ у Twitter підтримали 51,8% опитаних, проти висловилися, 48,2%.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.

 

Нагадаємо, 28 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що придбав Twitter і запевнив рекламодавців, що cоцплатформа залишиться безпечним місцем для їхніх брендів.

Акаунт Дональда Трампа був заблокований після атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

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