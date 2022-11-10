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Зв’язки Ілона Маска з іншими країнами варті того, щоб звернути на них увагу, – Байден

Адміністрація Джо Байдена обговорює, чи повинні США піддавати перевірці національної безпеки деякі підприємства Маска.

Зв’язки Ілона Маска з іншими країнами варті того, щоб звернути на них увагу, – Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден сказав, що зв’язки найбагатшої людини світу – Ілона Маска з іншими країнами “варті того, щоб на них звернули увагу”. При цьому він відмовився сказати, чи зробив Маск щось неналежне.

Про це пише Blumberg.

“Я вважаю, що співпраця або зв’язки Ілона Маска з іншими країнами заслуговують того, щоб на них звернули увагу. Незалежно від того, робить він щось неналежне чи ні. Я вважаю, що вони варті уваги. Але це все, що я скажу”, – заявив Байден на пресконференції в Білому домі.

Видання з посиланням на джерела додає, що адміністрація Байдена обговорює, чи повинні США піддавати перевірці національної безпеки деякі підприємства Маска, включаючи його угоду щодо купівлі соцмережі Twitter і супутникової мережі Starlink від SpaceX.

 

Одним з елементів угоди з купівлі Twitter Inc. вартістю 44 млрд доларів була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Саудівської Аравії Альвалід бін Талал, криптобіржа Binance, заснована і керована вихідцем з Китаю, і суверенний фонд Катару. Крім того, автовиробник Маска Tesla отримує близько 25% своїх доходів з Китаю.

Раніше повідомлялося, що США можуть перевірити джерела фінансування Ілона Маска після його заяв щодо України. 

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