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Зеленський подякував ЄС за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом €18 млрд на 2023 рік

"Разом будемо в ЄС". 

Зеленський подякував ЄС за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом €18 млрд на 2023 рік
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський подякував Єврокомісії та її президентці Урсулі фон дер Ляєн за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

У дописі в твіттер він зазначив, що це – вияв справжньої солідарності з боку ЄС. 

"Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС", – написав він.

Сьогодні вдень премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія пропонує виділити Україні на 2023 рік допомогу в розмірі 18 млрд євро. До того Bloomberg з посиланням на джерела писало, що проти цієї програми виступатиме Угорщина.

Для того, щоб пакет допомоги було надано, потрібно затвердження Європарламентом та Радою ЄС. 

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