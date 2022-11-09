Зеленський подякував ЄС за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом €18 млрд на 2023 рік

Президент Володимир Зеленський подякував Єврокомісії та її президентці Урсулі фон дер Ляєн за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

У дописі в твіттер він зазначив, що це – вияв справжньої солідарності з боку ЄС.

"Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС", – написав він.

Вдячний Єврокомісії та Президенту @vonderleyen за оголошення про пакет фінансової підтримки обсягом €18 млрд на 2023 рік. Це вияв справжньої солідарності з боку ЄС. Разом протистоїмо агресії Росії, разом відбудовуватимемо Україну, разом будемо в ЄС. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2022

Сьогодні вдень премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія пропонує виділити Україні на 2023 рік допомогу в розмірі 18 млрд євро. До того Bloomberg з посиланням на джерела писало, що проти цієї програми виступатиме Угорщина.

Для того, щоб пакет допомоги було надано, потрібно затвердження Європарламентом та Радою ЄС.