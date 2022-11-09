Британський міністр подав у відставку через звинувачення в булінгу

В уряді Сунака він був міністром кабінету міністрів, а раніше очолював Міноборони та Міносвіти.

Британський міністр кабінету Ріші Сунака Гевін Вільямсон подав у відставку через звинувачення в булінгу. Про це пишуть Reuters і The Guardian.

Раніше британські медіа опублікували дані про те, як Вільямсон, будучи міністром оборони, сказав державному службовцю "перерізати собі горло". Експомічник подав на нього скаргу до Незалежної схеми розгляду скарг парламенту, посиливши тиск на Сунака.

Колишній заступник голови відділу критикував його за "неетичну і аморальну" поведінку і стверджував, що він використовував "важелі впливу" та погрози, аби контролювати парламентарів.

Вільмясон заявив, що на період розгляду скарг не буде працювати в кабінеті міністрів, і що він збирається "очистити своє імʼя". Він додав, що не буде отримувати вихідну допомогу.

"Щоб розвіяти будь-які припущення, я хочу чітко дати зрозуміти, що я не отримуватиму жодної вихідної допомоги. Це гроші платників податків, і вони мають спрямовуватися на пріоритети уряду, такі як скорочення списків очікування в Національній службі здоровʼя", – написав він.

Сунак сказав, що сприймає відставку Вільямсона з "великим сумом", але додав, що підтримує його рішення звільнитися.

Вільямсон – представник Консервативної партії, до 2017 року очолював Міноборони, в кабінеті Бориса Джонсона був міністром освіти. В уряді Сунака, який сформувався в жовтні, був так званим міністром без портфеля – міністром кабінету міністрів.