Результати цих виборів вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російській агресії в Україні.

Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах 8 листопада, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах.

Про це пише BBC.

Перші результати вже з'являються, проте доля ключових штатів, які можуть вирішити долю цих виборів, поки що не зрозуміла.

Відповідно до прогнозів CBC, контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.

Наразі демократи займають 220 місць у парламенті, республіканці 212. Щоб отримати більшість, у партії має бути 218 місць. Тобто, республіканцям, щоб перехопити ініціативу, потрібно отримати на цих виборах лише шість місць.

Щодо Сенату, то попередні опитування показують приблизно рівні шанси і для демократів, і для республіканців.

Першим важливим результатом виборчої ночі є обрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін (він очолював штат з 2019 року). Десантіс має здобути перемогу, також збереже свій мандат республіканський сенатор Марко Рубіо. Результати голосування у цьому штаті можуть стати визначальними для долі Палати представників.

Фото: ЕРА/UPG

Результати цих виборів неминуче сильно вплинуть на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включно з протидією російській агресії в Україні.

Усі 435 членів Палати представників переобираються кожні два роки. Останні два роки більшість у палаті мали демократи. Це типово: за обрання нового президента його партія найчастіше отримує контроль над обома палатами Конгресу.

Однак шанси демократів зберегти свій вплив у Конгресі невеликі – зазвичай партія чинного президента на його першому терміні проміжні вибори програє. Виняток був лише у 2002 році, через рік після терактів 11 вересня, коли популярність Буша-молодшого залишалася дуже високою.

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що республіканці можуть посилити свої позиції в Конгресі та Сенаті США, але це жодним чином не вплине на підтримку України.