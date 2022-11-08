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Італія побудує новий плавучий термінал зрідженого природного газу, – Reuters

Плануються, що термінал почне працювати у четвертому кварталі 2024 року.

Італія побудує новий плавучий термінал зрідженого природного газу, – Reuters
Плавучий термінал в Ліворно, ілюстративне фото
Фото: wikipedia.org

У Італії схвалили проєкт будівництва нового плавучого терміналу зрідженого природного газу біля узбережжя Равенни у верхній частині Адріатичного моря.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що будівництво терміналу є частиною зусиль країни щодо заміни поставок російського газу.

У проєкт буде інвестовано майже один мільярд євро. Для отримання дозволу знадобилося близько чотирьох місяців. Очікується, що підготовчі роботи триватимуть два роки, а ЗПГ-термінал у Равенні почне працювати в четвертому кварталі 2024 року.

Загалом у межах своєї енергетичної стратегії Італія додасть дві плавучі установки для зберігання та регазифікації до своїх існуючих трьох установок. Два нових ЗПГ-термінали матимуть потужність 5 млрд кубічних метрів кожен, що покриватиме близько 15% національного річного споживання газу.

 

Нагадаємо, Італія заповнила свої газосховища на понад 95%. 

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