Італія побудує новий плавучий термінал зрідженого природного газу, – Reuters

У Італії схвалили проєкт будівництва нового плавучого терміналу зрідженого природного газу біля узбережжя Равенни у верхній частині Адріатичного моря.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що будівництво терміналу є частиною зусиль країни щодо заміни поставок російського газу.

У проєкт буде інвестовано майже один мільярд євро. Для отримання дозволу знадобилося близько чотирьох місяців. Очікується, що підготовчі роботи триватимуть два роки, а ЗПГ-термінал у Равенні почне працювати в четвертому кварталі 2024 року.

Загалом у межах своєї енергетичної стратегії Італія додасть дві плавучі установки для зберігання та регазифікації до своїх існуючих трьох установок. Два нових ЗПГ-термінали матимуть потужність 5 млрд кубічних метрів кожен, що покриватиме близько 15% національного річного споживання газу.

Нагадаємо, Італія заповнила свої газосховища на понад 95%.