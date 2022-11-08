Путін може пропустити наступного тижня саміт лідерів G20 на Балі, – ЗМІ

Для Росії, як і раніше, двері на саміт відкриті, водночас заявив президент Індонезії.

Президент Росії Володимир Путін може пропустити наступного тижня саміт лідерів Групи двадцятки (G20) на Балі.

Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, пише Reuters з посиланням на Financial Times.

Джоко сказав, що після розмови з Путіним минулого тижня він зробив висновок, що російський лідер не відвідає саміт.

Міністерство закордонних справ Індонезії та президентський палац ще не прокоментували цю інформацію.

“Як господар G20 (саміту, - ред.), Індонезія опиралася тиску з боку західних країн і України, щоб виключити Росію з саміту лідерів і її з групи, заявивши, що вона не має повноважень робити це без консенсусу між усіма членами”, – зазначає видання.

Відодо підкреслив в інтерв'ю, що для Росії, як і раніше, двері на саміт відкриті. “Саміт G20 не має бути політичним форумом. Це стосується економіки та розвитку”, – сказав він.

Нагадаємо, 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії відбудеться 17-та зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) та держав-партнерів.

Після публічного визнання Путіним наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі, МЗС закликало відкликати запрошення президенту РФ на саміт Двадцятки та виключити Росію із Групи двадцяти.

Очікується, що у заході візьмуть участь, зокрема, президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзиньпін.