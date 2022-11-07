У МЗС відреагували на скандальні заяви мера латвійського міста про "російський Крим"

Висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців.

У МЗС України прокоментували заяву мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який заявив, що Крим "належить Росії", а за звірства окупантів у Бучі відповідальна "не тільки Росія".

Речник МЗС Олег Ніколенко в фейсбук зазначив, що Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії.

Фото: Andrejs Elksniņš - Андрей Элксниньш Facebook Андрейс Елксніньш

"На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", – наголосив він.

Мер Даугавпліса представляє соціал-демократичну партію "Гармонія". Вчився в Московському державному університеті імені Ломоносова.