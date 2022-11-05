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МЗС: Наслідки співучасті Ірану в злочинах РФ будуть масштабнішими, ніж вигода від підтримки Кремля

Ніколенко відповів іранській стороні.

МЗС: Наслідки співучасті Ірану в злочинах РФ будуть масштабнішими, ніж вигода від підтримки Кремля
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву іранського МЗС, який визнав передачу безпілотників Росії.

 "МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що Іран вперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Щоправда, голова МЗС Амір Абдоллахіян стверджує, що це відбулося "до війни в Україні".

Американська розвідка має інформацію про підготовку продажу росіянам ще більшої кількості безпілотників та іранських балістичних ракет. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав можливість додаткового продажу іранцями зброї в Росію цілком реальною. 

Використання іранських БпЛА проти українців підтверджуються доказами, зокрема й зібраними міжнародними партнерами України. 

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