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Прикордонники показали, як знищили бліндаж окупантів

Аеророзвідка виявила скупчення піхоти.

Прикордонники показали, як знищили бліндаж окупантів

У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - ідеться у повідомленні.

На позиції росіян українські військовослужбовці відправили кількадесят осколково-фугасних мін. 

Як зазначили у ДПСУ, влучним вогнем вони знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, який ховався там від мінометного обстрілу. 

Нагадаємо, що 4 листопада сили оборони України збили два ворожих вертольоти, дві крилаті ракети, 11 БпЛА Shahed-136 і три БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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