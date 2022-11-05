У Донецькій області прикордонники знищили бліндаж із російськими військовими, скинувши на нього декілька мін.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Днями в одному з районів виконання завдань прикордонна аеророзвідка виявила скупчення піхоти російських військ та їх укріплення. Вогневе завдання на знищення противника визначили мінометному підрозділу прикордонників", - ідеться у повідомленні.

На позиції росіян українські військовослужбовці відправили кількадесят осколково-фугасних мін.

Як зазначили у ДПСУ, влучним вогнем вони знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом, який ховався там від мінометного обстрілу.

Нагадаємо, що 4 листопада сили оборони України збили два ворожих вертольоти, дві крилаті ракети, 11 БпЛА Shahed-136 і три БпЛА оперативно-тактичного рівня.