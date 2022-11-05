Окупанти продовжують викрадати людей в Херсоні, в Запорізькій області обстрілом знищили ще три підприємства

Атак за добу зазнали також Вінницька, Харківська, Луганська, Миколаївська, Дніпропетровська, Сумська і Донецька області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, на Полтавщині, у Київській, Черкаській, Житомирській, Тернопільській та Львській області.

У Вінницькій сьогодні вночі була атака безпілотниками-камікадзе. Працювали сили ППО. Детальна інформація уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА.

Сьогодні після опівночі ворог атакував ракетами С-300 один з населених пунктів Вільнянщини Запорізької області. Внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. На щастя, люди залишились неушкодженими. Детальна інформація уточнюється.

У Сумській по селу Краснопільської громади здійснено мінометний обстріл (2 "приходи"). Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Вчора під ворожими обстрілами були чотири прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін.

У Дніпропетровській області росіяни вночі знову завдали удару по Нікопольському району. Обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Найбільше постраждав Нікополь. Там пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, газогін, ліцей, промислове та транспортне підприємства. На щастя, минулося без постраждалих. Дані уточнюються. Над Синельниківським районом наші військові збили ворожий дрон-камікадзе.

У Харківській протягом минулої доби ворог вів обстріли населених пунктів Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані недалеко від кордону з Росією та лінії зіткнення. В с. Осиново Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю освітнього закладу, сталася пожежа. Без постраждалих. Тривають роботи з розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечних предмети.

У Луганській області підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти окупантів. Ворог сім разів намагався штурмувати позиції наших бійців, завдавши 29 артилерійських та мінометних обстрілів.

Учора пізно ввечері був обстріл м.Покровськ та смт Курахівка Курахівської громади Донецької області. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Вночі – ракетний удар по Дружківці. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також вночі – артилерійський обстріл Лимана. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Впродовж ночі були обстріли Вугледарської, Торецької, Авдіївської, Очеретинської громад. За добу на Донеччині: троє загиблих, вісім поранених цивільних.

У Миколаївській сьогодні зранку обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено три будинки та адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

За інформацією повітряного командування "Південь", вчора силами ППО ПК "Південь" збито одну крилату ракету типу "Калібр" над Миколаївською областю. Також вчора над Миколаївщиною збито шість ворожих дронів-камікадзе.

У Херсонській області окупанти продовжують вести оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі, облаштовують позиції на лівому березі Дніпра. Від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Нова Кам’янка та Трифонівка. Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. На тимчасово окупованих територіях області російські військові продовжують викрадати людей. За останню добу такі факти зафіксовані у Херсоні та смт Каланчак.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали 75440 осіб. За минулу добу силами оборони було ліквідовано 600 осіб.