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Російську агентку «Побєда» засудили до 7 років

Збирала інформацію про переміщення підрозділів Сил оборони на півночі.

Російську агентку «Побєда» засудили до 7 років
Фото: СБУ

До 7 років ув’язнення засуджено агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні цього року. Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

У зоні «особливої уваги» російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед основних її завдань було виявлення складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім «Побєда».

Нагадаємо, що мешканець Київщини, який "здавав" окупантам бійців територіальної оборони, отримав 15 років в’язниці.

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