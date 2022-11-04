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Мешканець Київщини, який "здавав" окупантам бійців тероборони, отримав 15 років в’язниці

Його затримали під час спецоперації контррозвідки у квітні

Мешканець Київщини, який "здавав" окупантам бійців тероборони, отримав 15 років в’язниці
Фото: ssu.gov.ua

Зм матеріалами Служби безпеки засуджено ще одного зрадника, який під час тимчасової окупації частини Київщини "здавав" ворогу місця перебування учасників руху опору, зокрема - бійців місцевої самооборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисника затримали в області під час спецоперації контррозвідки у квітні. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу самооборони одного із селищ Броварського району. Втім, після захоплення населеного пункту він одразу перейшов на бік окупантів і розпочав з ними співпрацювати. Зловмисник «зливав» рашистським карателям адреси проживання односельчан, які чинили спротив загарбникам. Саме за його «наводкою» агресори викрали командира та інших учасників загону самооборони, до якого раніше він входив", - повідомили в СБУ.

Росіяни до потерпілих застосовували насильство і погрози вбивства. Встановлено факти, коли людей із зав’язаними очима ставили до стінки і стріляли їм під ноги, імітуючи розстріл.

Після звільнення селища зрадник намагався переховуватися, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила чиновника на Черкащині, який закликав до підтримки ворожих військ та знищення українців.

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