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Учора окупанти обстріляли населені пункти трьох районів Харківщини

Люди не постраждали.

Учора окупанти обстріляли населені пункти трьох районів Харківщини
Фото: Поліція Харківської області у Facebook

У четвер, 3 листопада, окупанти обстріляли Куп’янський, Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби окупанти знову завдавали удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку. Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

 

Також зазначається, що сьогодні, близько 4 ранку, в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території. Обійшлося без жертв.

За добу піротехніки ліквідували на території області 471 вибухонебезпечний предмет. Напередодні в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, унаслідок обстрілів прикордоння Харківщини 2 листопада пошкоджені будинки і громадські споруди. 

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