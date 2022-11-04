Росія розгорнула загороджувальні загони, що погрожують розстрілом при відступі, – Міноборони Британії

Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низьку якість, моральний стан і недисциплінованість російських військ.

Через поганий моральний стан і небажання вступати в бої російська армія, схоже, почала розгортати загороджувальні війська чи загони блокування. Вони погрожують розстрілом солдатам, які хотіли би відступити.

Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. За даними британських військових, нещодавно російські генерали, ймовірно, виявили бажання, аби командири стріляли в дезертирів.

Генерали також, ймовірно, хотіли, аби солдати утримували оборонні позиції аж до смерті.

Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низьку якість, моральний стан і недисциплінованість російських військ.

Нагадаємо, так звані загороджувальні загони, практика використання яких була ще в Другій світовій війні, росіяни розгортали й раніше. Це війська, що йдуть позаду інших, і мають розстрілювати своїх колег, які відступають, а не йдуть у бій.