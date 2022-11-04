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У Києві через зростання споживання екстрено вимикатимуть електроенергію

На час екстрених відключень графіки стабілізаційних обмежень не діють.

У Києві через зростання споживання екстрено вимикатимуть електроенергію
Фото: EPA/UPG

У Києві через значне споживання електроенергії вранці 4 листопада застосували екстрені відключення.

Про це повідомив бот ДТЕК Київські електромережі.

"Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні НЕК Укренерго надав розпорядження провести екстрені відключення. Ми починаємо їх виконувати вже зараз", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

Екстрені відключення, як і планові, застосовуються в столиці щоденно, але не у всіх районах. Учора екстрено вимикали лівий берег, Оболонь, Куренівку та ще декілька мікрорайонів на правому. 

Графік стабілізаційних відключень впроваджено через російські удари по енергетичних обʼєктах. Вони застосовуються не тільки в Києві і області, а й інших центральних регіонах. Періодично також їх впроваджують в усіх областях. 

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