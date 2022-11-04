Нідерланди незабаром передадуть для Національної гвардії України три сучасні польові шпиталі.
Про це йшлося у листі, який передав міністру внутрішніх справ Денису Монастирському посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол, інформує пресслужба МВС.
“Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою Вами та Українським народом у протистоянні російській федерації”, – йдеться в листі керівника МО Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрена.
Монастирський та де Мол обговорили поточну ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на деокупованих територіях.
Посол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.
Про це буде йтися під час технічної конференції “Координація донорів для програми протимінної діяльності в Україні” у Женеві. Захід організовують Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування спільно з секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.у Нідерландах благодійна платформа Giro555 зібрала більше 175 млн євро на допомогу Україні, більше третини з яких вже використано.