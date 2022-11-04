Хлань – херсонцям, які залишаються у місті: обмежте переміщення, залишилось недовго

Окупанти розуміють, що люди не евакуюються за їхнім закликом, бо чекають ЗСУ.

Херсонцям, які залишаються у місті, потрібно бути обережними.

Про це заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Бо окупанти розуміють, що люди не евакуюються за їхнім закликом, тому що вірять у звільнення і чекають ЗСУ”, – зазначив він.

За його словами, потрібно обмежити переміщення та дочекатись деокупації.

“Залишилось недовго”, – додав Хлань.

Нагадаємо, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.