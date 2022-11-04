Microsoft надасть технологічну допомогу Україні, - Федоров

З 24 лютого Україна отримала від Microsoft понад 400 мільйонів доларів підтримки.

Технологічний гігант Microsoft надасть допомогу Україні у розмірі 100 млн доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що українські державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft до кінця 2023 року.

Крім того, підтримка стосується і цифрової реформи Державної служби статистики.

“Microsoft великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців. Це неоціненна підтримка на технологічному фронті”, - зазначив Федоров.

З 24 лютого Україна отримала від Microsoft понад 400 мільйонів доларів підтримки. Компанія також підтримує Україну у сфері кібербезпеки та донатить на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, в умовах війни Microsoft сприяє документуванню воєнних злочинів РФ в Україні та співпрацює з ООН щодо обміну інформацією про збитки від війни в Україні. Також Microsoft буде курувати цифрову індустрію під час відбудови України.