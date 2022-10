Apple не використовуватиме китайські чіпи YMTC через санкції США, – Reuters

Американський технологічний гігант Apple призупинив плани використання чіпів пам’яті від китайської Yangtze Memory Technologies у своїх продуктах після того, як Вашингтон запровадив жорсткіший експортний контроль проти китайських технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Nikkei.

Видання Nikkei з посиланням на джерело повідомило, що Apple спочатку планувала почати використовувати мікросхеми флеш-пам'яті NAND YMTC ще в цьому році. Спочатку чіпи планувалося використовувати лише для iPhone, що продаються на китайському ринку.

Але минулого тижня США додали провідного китайського виробника чіпів пам’яті YMTC та 30 інших китайських організацій до списку компаній, які офіційні особи США не змогли перевірити. Це посилило напруженість у відносинах між Сполученими Штатами із Пекіном.

Міністерство торгівлі США також розслідує діяльність YMTC на предмет того, чи не порушила компанія експортний контроль Вашингтона, продаючи чіпи китайській телекомунікаційній компанії Huawei Technologies Co Ltd, що внесена до чорного списку.

Широке використання експортного контролю над Китаєм адміністрацією Джо Байдена є спробою уповільнити технологічний і військовий прогрес Пекіна шляхом припинення поставок в країну певних напівпровідникових мікросхем, вироблених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

Apple не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, тоді як YMTC відмовився від коментарів.

Нагадаємо, США проводять розслідування щодо китайського телеком виробника Huawei через побоювання, що обладнання компанії може перехоплювати і передавати Китаю приватну інформацію з військових баз.

U.S. tech giant Apple Inc (AAPL.O) has put on hold plans to use memory chips from China's Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) in its products, after Washington imposed tighter export controls against Chinese technology companies, the Nikkei reported on Monday.

Apple had originally planned to start using state-funded YMTC's NAND flash memory chips as early as this year, Nikkei said, citing people familiar with the matter. The chips were initially planned to be used only for iPhones sold in the Chinese market.

It was considering eventually purchasing up to 40% of the chips needed for all iPhones from YMTC, the newspaper said.

The United States last week added China's top memory chipmaker YMTC and 30 other Chinese entities to a list of companies that U.S. officials have been unable to inspect, ratcheting up tensions with Beijing, starting a 60 day-clock that could trigger much tougher penalties.

YMTC is also being investigated by the U.S. Commerce Department over whether it violated Washington's export controls by selling chips to blacklisted Chinese telecommunications company Huawei Technologies Co Ltd.

Biden administration's sweeping set of export controls on China is a bid to slow Beijing's technological and military advances by cutting the country's supplies off from certain semiconductor chips made anywhere in the world with U.S. equipment.

Apple did not immediately respond to Reuters' request for comment, while YMTC declined to comment.