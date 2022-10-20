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На Харківщині оператори відбудували вже 62 мобільні базові станції, - Федоров

"Під час окупації міст росіяни масово знищують мобільні базові станції. Мета — залишити людей без зв'язку та інтернету", - зазначив міністр.

На Харківщині оператори відбудували вже 62 мобільні базові станції, - Федоров
Фото: Facebook/Михайло Федоров

У Харківській області оператори відбудували вже 62 мобільні базові станції.

Про це повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Під час окупації міст росіяни масово знищують мобільні базові станції. Мета — залишити людей без зв'язку та інтернету. Тому наша топзадача — допомогти операторам максимально швидко відновити телеком-інфраструктуру. Для цього забезпечуємо їх Старлінками", - розповів Федоров.

Він оприлюднив фото відновлених завдяки Starlink станцій Lifecell у звільнених від росіян Вовчанську, Печенігах, Шевченковому та Приколотному на Харківщині. 

Фото: Facebook/Михайло Федоров

Фото: Facebook/Михайло Федоров

Нагадаємо, раніше в області за два тижні відновили роботу 27 базових станцій.

Масована ракетна атака росіян від 10 жовтня призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і мобільним зв’язком у різних регіонах України.

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