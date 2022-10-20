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Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини

Поранення отримав літній чоловік.

Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини
Фото: скріншот

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району”, – поінформував очільник ОВА.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Однак в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції заочно повідомили мешканцю міста Ізюм у Харківській області про підозру у колабораційній діяльності.

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