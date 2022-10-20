Учора ворог обстрілював чотири райони Харківщини

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, вчора близько 16:00 з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району”, – поінформував очільник ОВА.
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.
Однак в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення.
Нагадаємо, слідчі Нацполіції заочно повідомили мешканцю міста Ізюм у Харківській області про підозру у колабораційній діяльності.