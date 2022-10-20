МОЗ рекомендує, як діяти у випадку контузії

Якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень після вибуху – це не означає, що вона не травмована.

Найпоширеніша травма на війні – це контузія від вибухової хвилі. У ситуації, коли будь-хто під час небезпеки може опинитися без доступу до укриття та постраждати від атаки ворога, кожен має знати як її виявити та що робити.

Рекомендації щодо цього оприлюднило МОЗ.

"Навіть якщо у людини немає зовнішніх ушкоджень – це не означає, що вона не травмована. За контузії до "звичайного" струсу мозку може додатись ураження слухового та вестибулярного апарату", – йдеться у повідомленні.

Згідно з описом характерних симптомів, у випадку контузії від дії вибухової хвилі людина може відчути:

дезорієнтованість

втрата свідомості на короткий термін: від декількох секунд до 30 хвилин

нудота і блювання

сильний головний біль

проблеми зі слухом та/або зором

погіршення пам’яті або амнезія

зміна психоемоційного стану.

У разі наявності хоча б кількох із наведених симптомів – потрібно терміново звернутися по медичну допомогу.

В її очікуванні можна надати людині, яка постраждала, першу допомогу.

Якщо постраждалий втратив свідомість – необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. Але намагайтеся обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини також може бути блювота. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Спробуйте очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху й заважають прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди і шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

Сам по собі струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Зазвичай людина швидко відновлюється, звичайно, за умови, що пацієнт суворо дотримується рекомендацій лікаря. Але за певної низки факторів (відсутність лікування або хибне лікування в гострому періоді, повторні епізоди дії вибухової хвилі, особливості здоров'я та соматичний стан потерпілого, травми в минулому) струс головного мозку може мати віддалені наслідки, що проявляється у вигляді посткомоційного синдрому.

За його наявності людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо. Лікується посткомоційний синдром під наглядом медиків.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!" - резюмують повідомлення у МОЗ.

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