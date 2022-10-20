ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині

Збройні сили знищили переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Місцеві мешканці повідомили, що російські окупанти звели переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області. Після проведення дорозвідки було встановлено, що на вказаному місці дійсно була переправа, велика кількість російської техніки і особового складу ворога.

“Наші Боги війни влупили туди, не шкодуючи снарядів, і, як наслідок, переправа нах*р розбита. Крім того, було знищено понад 100 росіян, багато техніки обслуговування та більше 10 РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини. Всі постійні мости у регіоні були серйозно пошкоджені.