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ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині

Про наявність переправи українським військовим доповіли місцеві мешканці.

ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Збройні сили знищили переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Місцеві мешканці повідомили, що російські окупанти звели переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області. Після проведення дорозвідки було встановлено, що на вказаному місці дійсно була переправа, велика кількість російської техніки і особового складу ворога.

“Наші Боги війни влупили туди, не шкодуючи снарядів, і, як наслідок, переправа нах*р розбита. Крім того, було знищено понад 100 росіян, багато техніки обслуговування та більше 10 РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини. Всі постійні мости у регіоні були серйозно пошкоджені.

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