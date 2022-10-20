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У Миколаївській області уночі знищили 14 "шахідів"

Пʼять із них ліквідували бійці ВМС, Нацгвардії та поліції. 

У Миколаївській області уночі знищили 14 "шахідів"
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У Миколаївській області за цю ніч знищили 14 ворожих безпілотників Shahed-136. Девʼять із них збили сили протиповітряної оборони командування "Південь" .

Про це повідомили в Телеграм Повітряних сил ЗСУ. 

"По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один – Національною поліцією України", – йдеться у повідомленні. 

"Шахідами" російська армія останніми днями атакує енергетичну і цивільну інфраструктуру. У Києві цей безпілотник спричинив вибух у житловому будинку, внаслідок чого загинули пʼятеро його мешканців, зокрема вагітна жінка. Ще близько 20 людей були поранені.

Українців закликають перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Розпізнати політ "шахіда" можна за звуком – він нагадує роботу мотора мопеда чи бензопили. 

Збиттям безпілотників зі стрілецької зброї самостійно займатися не варто – це роблять військові та правоохоронці. Днями міністр внутрішніх справ нагородив поліцейських, які збили "шахід" у Києві. 

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