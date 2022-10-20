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США погрожують Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе Росії

Закупівля РФ бойових дронів та інших озброєнь в Ірану порушує резолюцію Ради Безпеки ООН №2231 від 2015 року “Іранська ядерна проблема”.

США погрожують Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе Росії
Фото: medium.com

Під час закритого засідання Радбезу ООН США порушили питання передачі Іраном безпілотників-камікадзе Російській Федерації.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Зазначається, що члени Ради Безпеки отримали експертні доповіді від секретаріату ООН щодо інформації про постачання небезпечних безпілотників Москві.

"Ми висловили серйозну стурбованість з приводу закупівлі Росією цих БпЛА в Ірану з порушенням резолюції №2231 Ради Безпеки ООН", – вказали в Держдепі.

Сполучені Штати мають численні докази того, що ці дрони застосовують для ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

 

У Державному департаменті запевнили, що, попри заперечення Тегерана, працюватимуть із союзниками і партнерами, аби запобігти передачі РФ зброї для обстрілів України.

"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх причетних. Ми також продовжимо нарощувати безпрецедентну оборонну допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив упровадження санкцій проти Ірану за використання Росією ударних безпілотників його виробництва. Обмежувальні заходи застосують проти восьми осіб та організацій. 

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